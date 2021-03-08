Группа Uma2rman попросила саратовского музыканта поменять имя героя в его песне

Кадр из программы "Квартирник у Маргулиса"

Музыкант и артист из Саратова, актер московского «Театра на Таганке» Василий Уриевский вместе с братьями Кристовскими из группы Uma2rman исполнили одну из песен Василия на программе «Квартирник» у Евгения Маргулиса. Выпуск вышел в эфир на канале НТВ 7 марта и был приурочен к юбилею Владимира Кристовского.

На программу поздравить юбиляра и спеть с ним пришли Леонид Агутин, Наталья Подольская, группа «Моя Мишель» и другие музыканты.

Песню «Серега говорит» Василий написал уже несколько лет назад. Она так понравилась Кристовским, что они перепели ее вместе с автором.

- Эта песня – Васина. Я когда ее услышал, то понял, что она про нас с Серегой. Там в ней был другой человек, не Вова, я ему (Васе – прим. ред.) говорю – давай переделаем про Вову и Сергея, потому, что прям про нас. Мы не можем использовать ненормативную лексику, как в оригинале, поэтому будем мычать, а вы догадаетесь, - предварил совместное выступление Владимир Кристовский.

Видео и аудио запись концерта доступны в группе программы в ВК.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.