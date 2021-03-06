В поселке Водник в Саратове нашли мертвыми супружескую пару

Следователями СК устанавливаются обстоятельства гибели семейной пары в поселке Водник

Следственным отделом по Заводскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту гибели 67-летнего мужчины и 62-летней женщины в поселке Водник.

В Саратове днем 6 марта обнаружили мертвыми супружескую пару, проживавшую в частном доме в поселке Водник Заводского района.

Погибших родителей нашел сын, который пришел их проведать, а дверь была заперта и никто не открывал, на стук никто не реагировал, проникнув в дом, мужчина обнаружил родителей без признаков жизни.

Следователи не нашли признаков насильственной смерти на теле погибших. Помещение дома отапливалось дровяной печью, шибер дымохода печи был закрыт. В качестве наиболее вероятной причины смерти семейной пары рассматривается отравление продуктами горения.