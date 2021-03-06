Бусаргин заставил Фонд капремонта реагировать на жалобы саратовцев

Роман Бусаргин провел совещание после жалоб жителей на Фонд капремонта

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин поручил руководству Фонда капремонта региона отреагировать на взросшее количество жалоб саратовцев.

Жители сообщали в соцсетях, что не могут оперативно дозвониться в Фонд и получить информацию о начислениях в платёжных документах за последний месяц.

- Ситуация недопустимая, её необходимо исправить в ближайшее время. Жители должны чётко понимать, почему произошли дополнительные начисления. Поэтому поручено дать подробные пояснения по деятельности Фонда в кратчайшие сроки. – заявил Бусаргин в своем инстаграм.

Фонд капремонта до 10 марта должен открыть два дополнительных телефонных канала, куда могут позвонить все для выяснения обстоятельств начислений.