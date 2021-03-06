Сотрудница полиции в Саратове задержала подозреваемого в убийстве

Подозреваемого в совершении убийства задержала сотрудница полиции в Саратове.

Мужчина, объявленный в розыск, передвигался по городу на общественном транспорте. На конечной остановке маршрута на 3 Дачной в Ленинском районе по данным из ориентировки его опознала старший сержант полиции Надежда Хазисова, и вместе с напарником приняла меры по задержанию.

- Вел себя подозрительно, нервничал, назвался не своим именем, - рассказала Надежда Хазисова, которая узнала предполагаемого преступника по описанию.