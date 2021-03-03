Из колонии под Саратовом на свободу выходит Скопинский маньяк

Виктор Мохов выходит из колонии в Пугачевском районе Фото: Александр Уриевский

Из колонии в Пугачевском районе Саратовской области сегодня, 3 марта, выходит на свободу Виктор Мохов. Он известен как Скопинский маньяк.

Корреспондент «КП-Саратов» находится на месте. По его словам, прессу не подпускают близко к колонии. Проход перекрыт пожарными машинами.

Прессу не пропускают близко к колонии, где сидел Виктор Мохов Фото: Александр Уриевский

Скопинского маньяка приехали встречать только представители СМИ. У корреспондентов сложилось впечатление, что в УФСИН постараются не дать отсидевшему 17 лет маньяку пересечься с журналистами. Местные жители и работники соседних предприятий рассказали, что иногда, в случаях когда есть вероятность, что на освобожденного могут напасть, на машине ведомства его отвозят до автостанции или вокзала. Отношение жителей к тому, что такой преступник выходит на свободу, пусть даже отсидев весь срок, — резко негативное. Один из жителей Юрий Петрищев рассказал также, что проезд к колонии перегораживают только в случае бунта.

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