Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Саратовской области появится мост между городами Балаково и Вольск

По словам Володина, это станет новым этапом развития Балакова
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий
Вячеслав Володин. Фото из паблика «Володин. Саратов»

Вячеслав Володин. Фото из паблика «Володин. Саратов»

Вчера, 26 февраля, в Балакове прошла встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с директорами школ, заведующими детсадами и родительскими комитетами.

Кроме того, что балаковские и вольские школы и детсады получат деньги на текущие расходы, Володин затронул тему развития этих районов.

Спикер Госдумы отметил, что у Балакова есть плюсы, которых нет у Саратова, например, то, что здесь вырабатывают электричество. А это выгодно предприятиям.

Также он заявил, что федеральный бюджет поможет деньгами в развитии проектов Балаковской агломерации. Предполагается, что в Саратовской области построят новый мост через Волгу. Он соединит Балаково и Вольск. Также в планах восстановление аэропорта.

- Эти проекты не реализуются быстро. Даже если говорить о мостовом переходе в Саратове, то сейчас там идет проектирование. Здесь — мы находимся в стадии обсуждения проекта. Но если мы сможем реализовать в рамках агломерации строительство моста, аэропорта, то это будет совершенно новый этап развития для города Балаково, — заявил Володин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.