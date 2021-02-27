В Саратовской области появится мост между городами Балаково и Вольск

Вячеслав Володин. Фото из паблика «Володин. Саратов»

Вчера, 26 февраля, в Балакове прошла встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с директорами школ, заведующими детсадами и родительскими комитетами.

Кроме того, что балаковские и вольские школы и детсады получат деньги на текущие расходы, Володин затронул тему развития этих районов.

Спикер Госдумы отметил, что у Балакова есть плюсы, которых нет у Саратова, например, то, что здесь вырабатывают электричество. А это выгодно предприятиям.

Также он заявил, что федеральный бюджет поможет деньгами в развитии проектов Балаковской агломерации. Предполагается, что в Саратовской области построят новый мост через Волгу. Он соединит Балаково и Вольск. Также в планах восстановление аэропорта.

- Эти проекты не реализуются быстро. Даже если говорить о мостовом переходе в Саратове, то сейчас там идет проектирование. Здесь — мы находимся в стадии обсуждения проекта. Но если мы сможем реализовать в рамках агломерации строительство моста, аэропорта, то это будет совершенно новый этап развития для города Балаково, — заявил Володин.

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