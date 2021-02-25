Почти полмиллиона человек остались без воды из-за аварии в Саратове

Без воды, как известно, никуда Фото: Мария ЛЕНЦ

В зону отключения воды из-за аварии на водоводе в Саратове входят 2 726 многоэтажных жилых домов, в которых проживают 424 тыс. человек.

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Со ссылкой на Единую диспетчерскую службу здесь уточнили, что утром 25 февраля был перекрыт водовод метрового диаметра и отключена подача холодной воды на водопроводном комплексе-2, без водоснабжения остались жилые дома Заводского, Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского, Кировского районов, частично Волжского района.

При этом в МЧС уточнили, что котельные на подачу отопления работают в штатном режиме.

- Подготовлены автомобили для подвоза воды в котельные, социально значимые объекты для поддержания нормального функционирования в случае поступления заявок, — заявили в МЧС.

Ранее губернатор заявил об отсутствии отопления в части домов, это подтвердили и в «Т Плюс».

Ремонтные работы проводит бригады ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». Восстановление водоснабжения планируется на 13:00.

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