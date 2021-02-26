В Саратове сокращают финансирование поддержки малоимущих жителей

На заседании Гордумы приняли изменения в бюджет Фото: Александр Уриевский

На заседании Саратовской гордумы 26 февраля рассмотрели изменения в бюджет.

Депутат Максим Самсонов попросил городских чиновников пояснить, почему сокращается финансирование программы поддержки незащищенных слоев населения на 1,32 млн рублей. Ему ответил председатель комитета по финансам мэрии Александр Струков, что деньги перераспределяются внутри программы. Оказалось, они переброшены на проведение конкурса некоммерческих организаций. На какие именно — чиновники сказать не смогли.

Выяснилось, что на 375 млн рублей будут сокращены расходы на планировку развязки на Стрелке.

- Мы 555 млн закладывали на реконструкцию развязки на Стрелке. Что произошло? Много дали? — поинтересовался Самсонов.

- Деньги уйдут на другие проекты, а на Стрелку остается столько, сколько работ будет сделано в этом году, — сказал Струков.

Депутатам также пояснили, что изменения связаны с разработкой линии скоростного трамвая, которая пройдет в том числе через эту транспортную развязку на Стрелке. К ее реконструкции непосредственно приступят в 2023 году.

Мэр Саратова Исаев предложил не подменять друг друга разным ветвям власти.

- Депутату Самсонову надо дать четкие ответы. У нас в городе четыре источника поступления денег: муниципальные, региональные, федеральные и внебюджетные. Губернатор прекрасно знает наши возможности и наши проблемы. Мы работаем с правительством, провалов никто не допустит. Губернатор нас поддерживает, как на работе по пляжу и набережной — там фактически три источника доходов работают. Что по уборке снега — работа дворников, она, конечно, прельщает, но не те темпы, вводим снегоплавильные установки, — мэр перечислил все темы, которые в ходе обсуждения поправок в бюджет затронули депутаты.

После речи мэра депутаты проголосовали большинством за поправки.

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