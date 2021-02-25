Учителем года в Саратове стала преподаватель английского

Победительница Наталья Морозова и первый заммэра Сергей Грачев

Сегодня, 25 февраля 2021 года, состоялась торжественная церемония закрытия городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года — 2021».

Победителем конкурса в Саратове стала преподаватель английского языка гимназии №3 Наталия Морозова. Второе место заняла учитель английского языка гимназии №4 Анастасия Ефимова. Третье завоевала учитель физики средней общеобразовательной школы №95 с углубленным изучением отдельных предметов Елена Тимофеева.

Торжественная церемония закрытия городского конкурса прошла 25 февраля.

Первый заместитель главы администрации города Сергей Грачев поздравил призеров и победителя и пожелал дальнейших успехов.

Они получили денежные премии от главы города, ценные призы от общественных организаций.

Победитель Наталия Морозова представит город Саратов на областном конкурсе.