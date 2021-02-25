В Саратовской области около 15% населения уже имеет иммунитет к коронавирусу

Прививка от коронавируса Фото: Александр Уриевский

В Саратовском регионе сегодня есть 433 свободных койки в коронавирусных госпиталях.

Там находятся 1 673 пациента, из них 512 на кислородной поддержке, 120 — на аппаратах ИВЛ.

Менее двух тыс. человек лечатся амбулаторно.

На сегодня 59 359 жителей области привито, 23 514 человек прошли весь цикл вакцинации из двух уколов. Вакцины достаточно. Об этом заверил первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов на еженедельном брифинге 25 февраля.

- Отдельного учета повторных заражений коронавирусом не ведем, это остается в единичных случаях по региону, — заявил Шувалов, отвечая на вопрос о заболевших COVID-19 повторно.

Сегодня 15% населения уже имеет иммунитет к коронавирусу — такие данные регионального Роспотребнадзора.

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