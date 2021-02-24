В Саратовской области количество студентов по IT-специальностям хотят увеличить с 4 до 5 тысяч

Фото пресс-службы губернатора

В Саратовской области почти четыре тысячи студентов обучаются на бюджетных местах по IT-специальностям. Количество таких мест областная власть намеревается увеличить до 5 тысяч. Соответствующая заявка уже направлено от правительства региона в Минобрнауки России.

Об этом сообщил губернатор Валерий Радаев на встрече с представителями образовательных организаций высшего и профессионального образования региона:

- Наша просьба имеет под собой серьезное обоснование. Общее количество занятых в IT-секторе превышает 7 тыс. человек. Работают порядка 60 крупных и средних предприятий. Компании на таких работников буквально охотятся. Большинство профильных студентов начинают работать уже с 3-го курса, - сказал Радаев.