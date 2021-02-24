Возбуждено дело о столкновении скорой помощи и полицейского авто в Саратове

В Саратове возбуждено уголовное дело о ДТП, случившемся 23 января около ТЦ «Триумф Молл».

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, там столкнулись автомобили скорой помощи и полиции. В аварии погиб 62-летний пациент, которого везли в больницу.

Следствие установило, что машина скорой помощи ехала с проблесковыми маячками. В 11:20 на пересечении улиц Кутякова и Астраханская в нее врезался служебный автомобиль полиции, водитель которого находился при исполнении служебного долга.

По предварительной версии, водитель «скорой» выехал на перекресток на красный свет, считая, что дорогу ему уступят. В итоге машина перевернулась, в ней находились также жена пациента и фельдшер — их тоже госпитализировали. Пациент скончался в больнице из-за сердечной недостаточности.

Травмы получил и водитель полицейского автомобиля.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства аварии, начата автотехническая судебная экспертиза для установления виновника ДТП. Устанавливается причина смерти пациента «скорой» и ее возможная связь с происшествием.

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