За сутки с обморожениями в Саратовской госпитализирован один человек

В Саратовском областном центре комбустиологии на лечении находятся 16 пациентов, поступивших сюда в последние дни с различными обморожениями.

За минувшие сутки госпитализировали еще одного пациента.

Как уточнили в Минздраве Саратовской области, среди серьезно пострадавших от обморожения детей нет.

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