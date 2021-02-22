Володин потребовал решить вопрос с уборкой снега в Саратове

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин жестко раскритиковал ситуацию с уборкой снега в Саратове.

Фрагмент записи с закрытой встречи Володина с представителями власти опубликован в группе сторонников спикера Госдумы.

- Научитесь убирать город зимой. Сначала не было техники, потом технику купили, потом оказалось, что нет людей, потом оказалось, нет финансирования. В конце концов, возьмите и решите этот вопрос, — потребовал Вячеслав Володин.

Он заявил, что мэр города должен всегда владеть информацией, сколько машин вышло на уборку города, сколько уже дорог почищено.

- Для этого мэр. Это ваши полномочия. Это хозяйственник. Вот сколько сейчас работает машин на очистке? Где они чистят? У мэра это главная задача. И он должен в кабинет не заходить, пока не примет доклады и не объедет город, чтобы не допустить в городе коллапса, — сказал Вячеслав Володин.

Напомним, во время предыдущего визита председателя Госдумы в Саратов как раз прошел сильный снегопад. Володин даже отказался от автомобиля и прошел пешком по нескольким улицам, убедившись, что они плохо расчищены.

Кстати, на этой неделе синоптики вновь обещают в Саратове снегопады.

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