Володину пришлось пробираться пешком по сугробам в центре Саратова

Сегодня, 11 февраля, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин работает в Саратове. Он побывал на стройке проблемного дома ЖК «Победа», где раскритиковал власти за бездействие.

После этого Вячеслав Володин пешком отправился по городу, по пути общаясь с чиновниками и жителями.

Ему пришлось в буквальном смысле пробираться по сугробам или тропинкам. Володин отметил, что по пути не видел снегоуборочной техники.

Примечательно, что снегом засыпана самая главная площадь города — Театральная, к которой практически примыкает здание администрации.

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