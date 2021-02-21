Мэр Исаев порекламировал фильм «Родные», который частично снимали в Саратове

Мэр Исаев с семьей в кино

Кадры с видами Саратова отметил в художественном фильме «Родные», который идет сейчас в кинотеатрах, мэр города Михаил Исаев.

О своем походе в кино на этих выходных рассказал мэр в своем Инстаграм.

- С родными посмотрели фильм «Родные». Хорошая и добрая комедия, рекомендую для семейного похода в кино! Ряд событий разворачивается в Саратове - на родине главного героя. Видеть с экрана наш красивый город - двойное удовольствие! – написал Исаев.

Он предложил вспомнить, какие еще фильмы снимались в Саратове на что уже получил варианты в виде «Строится мост» и «Решала-2».

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