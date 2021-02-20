Депутата из Саратовской области подозревают в бутлегерстве

Злоумышленники устроили склады для хранения алкоголя Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове возбуждено уголовное дело о подпольном алкогольном предприятии.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в деле фигурируют две женщины и четверо мужчин. Причем один из них депутат одного из районов.

По версии следствия, они вступили в сговор и с 1 февраля по 18 апреля 2020 года закупали спиртное в двух складах на улицах Уфимцева и Трофимовская. Кроме того, злоумышленники торговали алкоголем без лицензии.

Преступление выявлено сотрудниками полиции по Саратовской области.

Ранее в отношении них уже было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье. Теперь они объединены в одно производство.

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