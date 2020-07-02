2020-07-02T16:14:19+03:00
Происшествия

Подозреваемому в бутлегерстве депутату из Саратовской области ограничили свободу действий

Его сообщников отправили под подписку о невыезде
Екатерина Семенова
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В Саратове подозреваемому в незаконном обороте алкогольной продукции избрана мера пресечения.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, всего, по версии следствия, в преступную группу входили шесть человек: четверо мужчин и двое женщин. Причем один из подозреваемых — депутат районного собрания.

По информации «КП-Саратов», речь идет о депутате Большечечуйского муниципального образования Базарно-Карабулакского района Романе Романове. Именно по нему вынесено решение суда о мере пресечения — запрет определенных действий. Остальным участникам назначена подписка о невыезде.

Следствие полагает, что преступная группа покупала и перепродавала немаркированный алкоголь. Этим они занимались в двух нежилых помещениях в Ленинском районе Саратова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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