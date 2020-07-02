Подозреваемому в бутлегерстве депутату из Саратовской области ограничили свободу действий
В Саратове подозреваемому в незаконном обороте алкогольной продукции избрана мера пресечения.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, всего, по версии следствия, в преступную группу входили шесть человек: четверо мужчин и двое женщин. Причем один из подозреваемых — депутат районного собрания.
По информации «КП-Саратов», речь идет о депутате Большечечуйского муниципального образования Базарно-Карабулакского района Романе Романове. Именно по нему вынесено решение суда о мере пресечения — запрет определенных действий. Остальным участникам назначена подписка о невыезде.
Следствие полагает, что преступная группа покупала и перепродавала немаркированный алкоголь. Этим они занимались в двух нежилых помещениях в Ленинском районе Саратова.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU