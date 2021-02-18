Экс-министр экономического развития Саратовской области Швакова стала начальником в Росстате

Юлия Швакова Фото: Александр Уриевский

Экс-министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова устроилась на работу в федеральный Росстат.

Как сообщается на сайте службы государственной статистики, Швакова стала исполнять обязанности начальника управления координации и развития статистического учета.

Там же в Росстате нашли новые должности и другие бывшие саратовские чиновники. К примеру на высоком посту - врио директора Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата трудится бывший министр финансов Саратовской области Александр Выскребенцев, уволенный после публичного скандала.

Напомним, Швакова уволилась из саратовского министерства 22 ноября 2020 года по собственному желанию.

Новым министром стал Андрей Разборов.

Андрей Разборов Фото: Екатерина Семенова

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