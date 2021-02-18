Юлия Иванова увольняется с поста директора «Дорстроя» через четыре месяца после назначения

Юлия Иванова. Фото из соцсетей

Директор МБУ «Дорстрой» Юлия Иванова увольняется из учреждения.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, Иванова уходит по собственному желанию. Ее последний рабочий день будет в субботу, 20 февраля.

- Новый руководитель учреждения будет назначен в ближайшее время, — отметили в администрации.

Напомним, Иванова пришла в «Дорстрой», который сейчас занимается отловом собак, в середине октября 2020 года. Ранее она была директором МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города».

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