«Дорстрой» в Саратове возглавила Юлия Иванова

Юлия Иванова. Фото из соцсетей

МБУ «Дострой» в Саратове начала руководить Юлия Иванова.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, ранее, с 2018 года, она была директором МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города».

Общий стаж работы Ивановой — более 12 лет. Она несколько лет работала в службе судебных приставов и различных коммерческих структурах. У нее есть высшее экономическое образование.

Напомним, до Юлии Ивановой «Дорстроем» руководил Александр Гусев, которого недавно назначили начальником комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Саратова.

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