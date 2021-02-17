Депутат Бушуев: Избиратели должны знать, кто такой Николай Бондаренко

Депутаты Саратовской областной думы обсудили Николая Бондаренко
Фото: Александр Уриевский
Руководитель мандатной комиссии Саратовской областной думы Николай Бушуев 17 февраля озвучил итоги заседания комиссии, которые должна теперь утвердить дума, о нарушении статуса депутата.
По его словам, дальнейших перспектив у этого документа нет. Ранее сообщалось, что от прокуратуры пришло письмо в областную думу по поводу возможных фактов сокрытия доходов депутатом Николаем Бондаренко. Бушуев это опроверг.
Бондаренко несколько раз уточнил, зачем тогда все это нужно.
- Избиратели должны знать, кто такой Николай Бондаренко, — заявил Николай Бушуев.
Коммунисты в очередной раз поблагодарили за такую раскрутку на уровне страны.
Зампред облдумы Алексей Антонов назвал сумму в 11 млн 400 тыс. рублей, которую, по его мнению, приносит блог Бондаренко «Дневник депутата».
Александр Анидалов прямо заявил, что ему и Бондаренко «плевать на ваши оценки, тем более мандатной комиссии».
Антонов заявил, что нарушение законодательства о коррупции все-таки есть. А какая ответственность — решать правоохранителям и суду.
Депутаты проголосовали и большинством голосов признали Бондаренко нарушителем статуса депутата облдумы.
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