Суд обязал балаковских предпринимателей заключить договор с Регоператором

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Балаковский районный суд обязал ООО «Золотая лоза» и главу КФХ ИП Мусякаева Р. А. заключить договор с Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Иск о понуждении предпринимателей заключить договор на услугу подала прокуратура района.

Суд установил, что у представителей бизнеса образуются твердые коммунальные отходы, однако отсутствуют договоры на их вывоз и дальнейшую утилизацию. В соответствии с решением суда договоры с Регоператором будут заключены в типовой редакции, начисления произведены за весь период деятельности Регоператора, то есть с августа 2018 года.

- Мы благодарны прокуратуре за твердую позицию по вопросу выявления уклонистов. Вынесенные в пользу Регоператора судебные решения означают для предпринимателей, не только оформление договора на типовых условиях, но и выставление счета за коммунальную услугу на основании норматива, с учетом пени и штрафов. Им также придется оплатить и судебные расходы. Если бы предприниматели самостоятельно и своевременно подали заявку на заключение договора, то услуга обошлась бы им значительно дешевле. Надеемся, что подобные последствия мотивируют оставшихся уклонистов исполнить требования законодательства, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что скачать пакет документов для подачи заявки на заключение договора можно на сайте regoperator.ru. Дополнительную информацию о способах заключения договора юридическими лицами можно получить в контакт-центре Регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.

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