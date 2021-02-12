Новый инвестор провел встречу с коллективом саратовского завода «РМК»

На встречу пришло около сотни работников завода

Коллектив саратовского завода РМК 12 февраля встретился с руководителем ГК «Регион» Александром Меньших.

На встречу пришло около сотни сотрудников предприятия. Меньших рассказал о действиях нового собственника, касающихся сохранения имущества завода-банкрота, и о планах начала возобновление полномасштабной работы предприятия. Коснулся также намерения в отношении роста количества сотрудников, повышения уровня зарплат. Рабочие задали вопросы по текущей юридической ситуации вокруг завода, о сроках появления нового конкурсного управляющего и начале работы.

Меньших подчеркнул, что самарская ГК «Регион» купила промплощадку для ее использования по прямому назначению – производству вертикальных резервуарных конструкций.

Категорически он отверг все попытки представить происходящие как захват и строительство на месте завода очередных ТЦ.

- Это бред, который мне даже странно обсуждать, - заявил Александр Меньших. - Лучше добросовестный самарский инвестор, чем саратовские, которые довели предприятие до сегодняшнего состояния, - заметил он.

Александр Меньших

Самый главный вопрос – сроки начала работы предприятия, а значит, начала нормальных выплат зарплат – обсудили несколько раз. По прогнозу Меньших, работать предприятие начнет уже в марте.

- Вообще, я рассчитывал, что начнем с февраля, но действия прежнего конкурсного управляющего привели к затягиванию процесса передачи. Поэтому сместились на март, - пояснил руководитель ГК «Регион».

Участники встречи поблагодарили друг друга за открытость и договорились провести еще одну подобную встречу после 26 февраля, на этот день назначено судебное заседание, на котором будет назначен новый конкурсный управляющий, который сможет начать официальную передачу имущества новому собственнику – АО «РМК», уже зарегистрированному в Саратовской области.

На встрече обсудили возможные сроки возобновления работы завода в полную силу

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