Набережную Вольска реконструируют за счет федеральных средств

В Вольске Саратовской области реконструируют набережную.

Как сообщил в своем Instagram-аккаунте депутат Государственной думы Николай Панков, он взял этот вопрос на контроль по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина.

- Средства на реконструкцию удалось найти в федеральном бюджете. Жители Вольска ждут новую, благоустроенную набережную с пляжем. Поэтому к проекту нужно подойти ответственно. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, – заявил Панков.

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