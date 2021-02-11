Володин высказался за сохранение исторического облика набережной в Саратове

Набережной в Саратове, вероятно, оставят прежний облик

На встрече 11 февраля в Радищевском музее с членами градозащитного совета и чиновниками области и города председатель ГД Вячеслав Володин предложил в первую очередь обращать внимание на сохранение исторического облика города, чтобы «Саратов оставался Саратовом». Таким образом он прокомментировал ситуацию о планируемой полной смене в рамках реконструкции набережной исторической облицовки туфом на другие камни.

- Ваша задача восстановить исторический облик набережной. Возможно, вас это раздражает, но если мы нарушим исторический облик, то это хуже, чем если бы вообще не делали ничего. Мы должны сделать так, чтобы Саратов оставался Саратовом, должны сохранять исторический облик, — обратился Володин к мэру Михаилу Исаеву.

- Вы не бойтесь градозащитного совета, они ваши союзники, — заметил также Володин.

Напомним, градозащитники выступили резко против смены всей облицовки набережной, считая, что правильнее и при этом рациональнее будет обновить имеющуюся, сделанную в середине прошлого века.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.