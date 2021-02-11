Рост цен на продукты в Саратове чиновники объяснили ростом зарплат

Чиновники уверяют, что в Саратове растут зарплаты и цены Фото: Артем КИЛЬКИН

В министерстве экономического развития Саратовской области прокомментировали данные о стремительном росте цен на продукты в регионе. Напомним, «КП-Саратов» опубликовала данные Росстата о том, что в декабре 2020 года индекс цен на продовольственные товары составил 10,3% по сравнению с декабрем 2019 года. Это оказалось самое значительное удорожание по России.

В Минэкономе отметили, что стоимость минимального набора продуктов в области остается низкой по сравнению с другими регионами. В то же время продовольственная инфляция была выше, чем в среднем по России. Это связано в том числе с ростом цен на сахар, муку и подсолнечное масло.

Кроме того, влияние на цены оказывает покупательская способность населения. Минэконом отмечает, что в Саратовской области по итогам 2020 года отмечается самый высокий рост зарплат в ПФО и значительный по меркам России.

- Рост зарплат — это повышение покупательной способности, спроса на товары и услуги. Таким образом, повышение заработной платы в регионе привело и к некоторому сближению цен со среднероссийскими, — заявляют в министерстве.

Для отслеживания цен на продукты в области создана специальная межведомственная рабочая группа, которая ведет ежедневный мониторинг ситуации в сетевых магазинах.

- В случае выявления фактов необоснованного роста цен информация оперативно направляется в УФАС России по Саратовской области, УФНС России по Саратовской области и прокуратуру Саратовской области, — заметили в Минэкономе.

Отмечается, что эти и другие принятые меры позволили стабилизировать динамику цен. В январе они увеличились на 0,6%, что ниже среднероссийского.

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