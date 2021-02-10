Цены на продукты в Саратовской области растут быстрее всего в России

Цены на продукты в Саратовской области растут
Фото: Олег ЗОЛОТО
В декабре 2020 года цены на продукты в Саратовской области поднялись на 10,3% по сравнению с последним месяцев 2019 года. Это самый заметный рост среди всех регионов России.
Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые опубликованы в докладе о социально экономическом положении регионов.
Цены на непродовольственные товары выросли на 4,9% за год, а на услуги — на 2,4%.
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