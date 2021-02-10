Цены на продукты в Саратовской области растут быстрее всего в России

Цены на продукты в Саратовской области растут Фото: Олег ЗОЛОТО

В декабре 2020 года цены на продукты в Саратовской области поднялись на 10,3% по сравнению с последним месяцев 2019 года. Это самый заметный рост среди всех регионов России.

Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые опубликованы в докладе о социально экономическом положении регионов.

Цены на непродовольственные товары выросли на 4,9% за год, а на услуги — на 2,4%.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.