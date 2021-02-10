В ПИУ РАНХиГС запущен проект по развитию цифровых компетенций различных категорий слушателей

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Центр дополнительного образования Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приступил к реализации проекта по развитию цифровых компетенций и внедрению цифровых технологий в образовательный процесс и деятельность структурных подразделений.

В рамках Проекта состоялось обучение по программе повышения квалификации «Цифровые сервисы в управлении процессами». Слушателями программы стали 16 руководителей высшего и среднего звена ПИУ РАНХиГС.

На протяжении двух недель обучения в режиме видеоконференции участники Программы отрабатывали практические навыки работы в сессионных залах Zoom, визуализации командной работы на интерактивной доске Miro, планирования задач с помощью цифрового сервиса Trello и применения Google-инструментов.

В результате командной работы слушателей разработаны три проектные идеи, направленные на оптимизацию организационных процессов Поволжского института управления через применение цифровых технологий. Проектные инициативы, представленные на итоговой защите, получили одобрение со стороны экспертов и были рекомендованы для дальнейшей разработки.

Состав экспертной комиссии представили директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев, заведующий кафедрой менеджмента организации Александр Фоменко и доцент кафедры государственного и муниципального управления Максим Мокеев.

- Реализация представленных проектных идей не требует привлечения значительных ресурсов, — подчеркнул Виктор Чепляев. — Предлагаю командам доработать проекты и разработать соответствующую нормативную базу.

Отметим, что следующим этапом Проекта Центра дополнительного образования станет запуск программы повышения квалификации для студентов «Цифровые инструменты и сервисы для управленцев 21 века». Узнать более подробную информацию о Программе Вы можете на официальном сайте Поволжского института управления РАНХиГС (https://piu.ranepa.ru/).

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