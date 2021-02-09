Мост Саратов — Энгельс обещали не перекрывать на время ремонта

Мост Саратов — Энгельс ожидает очередной ремонт Фото: Екатерина Семенова

На ремонт старого моста Саратов — Энгельс заложено 243 млн 714 тыс. рублей. Соответствующая заявка 8 февраля появилась на сайте госзакупок.

На 2021 год планируется выделить 129 млн 534 тыс. рублей, на 2022 год — 114 млн 179 тыс. рублей.

Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение Саратовской области «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», информация об источнике финансирования в документах аукциона отсутствует.

Начать работы победитель должен с момента заключения контракта в 2021 году и завершить до 31 декабря 2022 года.

Как уточнили в Минтрансе Саратовской области, работы не предполагают перекрытия проезжей части на мосту.

Победитель конкурса, в частности, выполняет следующие работы:

- ремонт 36 опор и пролетных строений длиной 20, 70 и 710 метров — восстановление защитного слоя бетона на нарушенных участках ремонтными составами,

- выправка и покрытие смазкой опорных частей (34 штуки),

- сооружение продольных смотровых ходов (система ходов),

- наращивание водоотводных трубок (413 погонных метров),

- устройство судоходной сигнализации,

- сооружение металлоконструкций кабельного мостика на пролетных строениях 20, 70 и 710 метров,

- перенос кабелей и других частей системы наружного освещения на кабельные лотки.

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