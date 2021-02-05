В Саратовской области смертность от рака в десять раз больше, чем от коронавируса

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В Саратовской области ежегодно от злокачественных опухолей умирают около пяти тыс. человек. Для сравнения — от коронавируса с начала пандемии в регионе скончалось 564 человека.

Чаще раком болеют мужчины — 57% от всех случаев. У них чаще всего диагностируется рак легких, предстательной железы, желудка, рак кожи (меланома). У женщин на первом месте рак молочной железы, репродуктивной системы, а также меланома. Для Саратовского региона еще характерны злокачественные опухоли щитовидной железы.

Об этом на онлайн-конференции с пресс-центром «КП-Саратов» рассказал главный онколог ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Владислав Барсуков, хирург-онколог высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕ. Беседа состоялась в рамках международного дня борьбы с онкологическими заболеваниями.

Ежегодно количество онкологических заболеваний увеличивается, и все больше становится случаев заболевания у молодых людей. Отчасти, увеличение количества выявляемых случаев связано с развитием медицины, получением новых препаратов, томографов и т.д.

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- Основные факторы, приводящие к раку, это плохая экология, наследственность, вредные привычки, жирная пища, уменьшение количества клетчатки в пище, малоподвижный образ жизни.

Для успешного лечения особо важное значение имеют два фактора — обнаружение на ранней стадии и комплексный подход. Поэтому ежегодное обследование необходимо. И еще очень важно, чтобы пациент, если у него диагностирован рак, был настроен на выздоровление, сам этого очень хотел, — подчеркнул профессор Барсуков.

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