Еще девять человек пострадали от гололеда в Саратове

Гололед в Саратове продолжается, в больницы попали очередные пострадавшие Фото: Ольга Симонова

За сутки 4 февраля в скорую помощь обратились девять саратовцев, пострадавших от гололеда.

Как уточнили «КП-Саратов» в областном Минздраве, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Самая возрастная из пострадавших — 80-летняя женщина. Среди жертв гололеда также шестилетний мальчик и 17-летняя девушка.

Общее количество уличных травм за 3-4 февраля, причиной которых стало обледенение, выросло до 34 человек.

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