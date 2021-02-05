В Саратовской области разрешили уничтожать кутят и взрослых волков десятками

Остреливать можно волков любого возраста и пола Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По приказу руководителя комитета охотхозяйства Саратовской области Игоря Потапова к смерти приговорены 31 особь волка в регионе.

Отстреливать в природных угодьях можно волков и волчиц всех возрастов, от кутят до матерых хищников в период с 5 февраля по 1 апреля. Для выслеживания и уничтожения животных охотникам разрешено пользоваться не только огнестрельным оружием и автомобилями, но и беспилотниками.

По информации чиновников комитета, отстрел объясняется превышением разрешенной численности волков, а также опасностью разноса ими различных заболеваний.

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