В саратовскую колонию пытались перекинуть телефоны, сим-карты и «вещество»

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В исправительную колонию №4 в Пугачевском районе Саратовской области попытались перебросить свертки с телефонами и наркотиками.

Сотрудники ИК-4 УФСИН РФ минувшей ночью поймали у забора колонии 24-летнего мужчину, который по сообщениям охранников, пытался закинуть за забор зоны четыре свертка.

Задержанный рассказал, что не имеет понятия, что находится внутри свертков, а метать их на территорию колонии взялся по просьбе незнакомого человека, которого встретил в Балаково. За удачное метание ему обещали четыре тысячи рублей.

Вместе с работниками УФСИН он с большим интересом узнал. Что внутри свертков оказались 12 сим-карт различных операторов сотовой связи, три мобильных телефона и вещество растительного происхождения зеленого цвета.

С задержанным работает полиция, вещество растительного происхождения направлено на экспертизу.