За 24 новых троллейбуса Саратовская область заплатит 275 млн рублей

На заседании Саратовской областной думы приняли изменения в областной бюджет. За него проголосовали все, кроме представителей КПРФ.

В рамках заведенных средств из федерального бюджета 40,2 млн рублей пойдут на приобретение лекарств для больных коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь на дому.

Кроме того, Саратовская область получит 3,2 млрд рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ на досрочное завершение в текущем году программы переселения из аварийного жилищного фонда. Программа была рассчитана до 2025 года. Из областного бюджета добавили на это 78,5 млн рублей.

На приобретение на условиях лизинга 24 троллейбусов для Саратова планируется направить 30,5 млн рублей. На расчеты за эти машины в 2022-2023 годах заложено по 122,2 млн рублей ежегодно, то есть 11,5 млн за один троллейбус.

- В сентябре — октябре состоится их выход на маршруты, — анонсировал появление новых троллейбусов министр финансов Вадим Ойкин.

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