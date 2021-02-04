Гололед в Саратове: 25 пострадавших находятся в больницах

Тротуары Саратова уже несколько дней представляют из себя каток Фото: Ольга Симонова

За 3 февраля в Саратове 25 человек пострадали от гололеда и схода наледи с крыш.

В Минздраве области пояснили, что уличные травмы объединяют в себе пострадавших от падения на льду и тех, на кого с крыши свалился снег.

Среди 25 госпитализированных саратовцев люди разных возрастов. Самым молодым стал пятилетний ребенок, которого скорая привезла от остановки автобуса на улице Брянская. Самой пожилой жертвой ледяных улиц Саратова 3 февраля стала 77-летняя женщина, которая травмировалась на улице Челюскинцев, у дома №59.

Пострадавшие госпитализированы в стационары, состояние всех 25 человек оценивается как средней степени тяжести.

- На утро 4 февраля новых пострадавших пока нет, — уточнили в Минздраве.

Напомним, дневная оттепель, дожди и ночные заморозки превратили улицы в городах Саратовской области в ледяные ловушки.

Губернатор вечером 3 февраля собрал специальное совещание, назвав происходящее чрезвычайной ситуацией, и раскритиковал городские власти за неэффективные меры по борьбе с гололедом.

При этом несколько дней назад мэрия Саратова сообщила о закрытии официальных катков.

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