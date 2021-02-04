В столкновении с грузовиком под Саратовом погиб молодой водитель

Смертельное ДТП в Татищевском районе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Утром 4 февраля в Татищевском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП.
Около 6.20 утра на 302 км дороги Сызрань-Волгоград столкнулись грузовой МАЗ и легковушка Opel. По данным областной ГИБДД водитель 24-летний иномарки погиб в раскуроченном авто на месте столкновения. Водитель грузовика, 51-летний мужчина, с различными травмами был госпитализирован.
На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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