В Саратовской области начнут ямочный ремонт, когда ударят морозы

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев обрушился с критикой на работу министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Он выслушал доклад министра Алексея Петаева и остался недоволен. По мнению главы региона, чиновники не должны просто зачитывать доклады и зачитывать статистику. Он озвучил конкретную проблему: обледеневшие дороги могут разрушиться.

- Идет быстрая деформация дорог, они разбиваются, – заявил Радаев.

- В пятницу обещают минусовую температуру, и мы начнем ямочный ремонт, – ответил на это Алексей Петаев

Валерий Радаев заявил, что погодные условия всегда сложные, и «не надо ждать у моря погоды». Поэтому надо искать такие технологии, которые позволят вести ремонт даже в таких погодных условиях.

- Надо, чтобы сегодня обледенения не было – ни завтра, ни послезавтра. Поэтому пересмотрите, как вы готовы к работе в таких условиях. Пока плохо. Нет контроля и нет спроса! – уверен Валерий Радаев.

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