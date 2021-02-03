Валерий Радаев жестко раскритиковал обледеневшие улицы Саратова

Улица Рахова превратилась в каток. Фото соцсетей
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 3 февраля проводит совещание по ситуации с уборкой снега и наледи в регионе.
Он раскритиковал работу властей на местах. По словам губернатора, постоянно поступают жалобы от жителей. Например, граждане жалуются на практически полное обледенение дорог и тротуаров в поселках Зональный, Комсомольский, Увек в Саратове. В «каток» превратилась и центральная улица Рахова.
Родители сообщают, что дети не могут попасть в школы, так как все подходы покрыты льдом. В Энгельсе родителям приходится брать детей на руки и нести их через потоки воды на улице Волоха.
Такая ситуация ведет к росту травматизма. По словам Радаева, за неделю число несчастных случаев на улицах выросло на 15%.
- Ожидается еще больший рост, – считает Радаев.
Ситуация может усугубиться с грядущими морозами, когда все замерзнет.
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