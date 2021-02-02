Установлена личность умершего у Детского парка мужчины

Следователи СУ СКР начали проверку смерти человека на трамвайной остановке Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове следователи СУ СКР начали проверку по факту смерти мужчины около Детского парка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось на трамвайной остановке днем 2 февраля.

По словам очевидцев, мужчина почувствовал себя плохо и упал на землю. Приехавшие медики скорой помощи констатировали смерть.

Установлена личность погибшего — 62-летний житель Фрунзенского района. После установления точной причины смерти будет принято процессуальное решение.

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