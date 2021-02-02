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На остановке в центре Саратова умер мужчина

Труп лежит около Детского парка
Ольга СимоноваОльга Симонова
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На остановке около Детского парка лежит труп мужчины. Фото пользователя Yura Vtyurin из соцсетей

На остановке около Детского парка лежит труп мужчины. Фото пользователя Yura Vtyurin из соцсетей

В центре Саратова сегодня днем, 2 февраля, на улице умер мужчина.

Труп лежит около трамвайной остановки на улице Советская. На месте работают полицейские.

- Бригада скорой помощи прибыла на место примерно в 13:30 и констатировала смерть, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава области.

На вид мужчине около 60 лет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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