Романа Ковальского утвердят зампредом саратовского правительства на внеочередном заседании думы

Роман Ковальский

На заседании комитета по госстроительству в Саратовской областной думе 2 февраля спустя 2,5 часа с его начала рассмотрели кандидатуру министра промышленности Андрея Архипова, который станет вдобавок заместителем председателя правительства. Его кандидатуру вынесли для одобрения на заседание думы.

На обсуждение кандидатуры другого зампреда — Романа Ковальского — потратили всего полчаса. Правда, ему самому ни одного вопроса так и не было задано, депутаты предпочли пикироваться между собой и спорить с вице-губернатором Игорем Пивоваровым.

На внеочередном заседании думы кандидатуру Ковальского планируется рассмотреть и утвердить заместителем председателя правительства области, так же как кандидатуру Архипова.