Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В новой поликлинике в Солнечном-2 нет посетителей, но есть протекающая крыша

Губернатор раскритиковал то, что увидел в новой поликлинике
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)
Поликлиника в Солнечном-2

Поликлиника в Солнечном-2

Губернатор Радаев высказал немало замечаний во время посещения новой поликлиники в 10-м микрорайоне поселка Солнечный-2.

Губернатор раскритиковал отсутствие пациентов в поликлинике, которая рассчитана на 500 посещений и уже работает в штатном режиме. При этом практика совмещения ставок медработником, когда он один на несколько кабинетов, приводит к тому, что людей не записывают на прием.

Выяснилось также, что в отделении восстановительного лечения протекла крыша. Подрядчик пока не исправил недочет, обещают в течение недели.

Поликлиника в 10-м микрорайоне поселка Солнечный-2 обслуживает 28 тыс. жителей новых микрорайонов.