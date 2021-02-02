В новой поликлинике в Солнечном-2 нет посетителей, но есть протекающая крыша

Поликлиника в Солнечном-2

Губернатор Радаев высказал немало замечаний во время посещения новой поликлиники в 10-м микрорайоне поселка Солнечный-2.

Губернатор раскритиковал отсутствие пациентов в поликлинике, которая рассчитана на 500 посещений и уже работает в штатном режиме. При этом практика совмещения ставок медработником, когда он один на несколько кабинетов, приводит к тому, что людей не записывают на прием.

Выяснилось также, что в отделении восстановительного лечения протекла крыша. Подрядчик пока не исправил недочет, обещают в течение недели.

Поликлиника в 10-м микрорайоне поселка Солнечный-2 обслуживает 28 тыс. жителей новых микрорайонов.