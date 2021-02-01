В ПИУ РАНХиГС стартует первая образовательная сессия Школьного проектного офиса «SchoolJect»

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В рамках Проекта планируется проведение лекций с участием учащихся 8-11 классов школ г. Саратова. Для участников разработаны теоретические и практические занятия, воркшопы и практикоориентированные игры, а также площадки в формате Check-point – тренинги и мини-защиты между командами с последующим выставлением оценок.

Экспертное сообщество Школьного проектного офиса включает преподавателей и сотрудников Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. Координирование работы участников и оказание консультативной поддержки осуществляют группы кураторов Проекта.

Финалом образовательной программы станет публичная защита проектов участников перед экспертами Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи и общественными представителями Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Саратовской области.

- Возрастная категория участников Проекта – от 14 до 18 лет, – подчеркнула студентка ПИУ РАНХиГС, руководитель проекта Алина Гопаца. – Крайне важно уже со школьной скамьи обеспечить возможность закрепления основ социального проектирования. Принимая участие в Школьном проектном офисе, молодые ребята научатся четко выражать собственное видение реальных социально-значимых проблем и создавать проекты».

Первая образовательная сессия в рамках Школьного проектного офиса состоится 13 февраля 2021 года. Оставить заявку на участие можно на официальном сайте Поволжского института управления РАНХиГС (https://piu.ranepa.ru/).

Отметим, что по итогам летней форумной кампании – 2020 Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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