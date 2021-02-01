В Минобразе прокомментировали бегство детей из приютов

В министерстве образования Саратовской области прокомментировали информацию о бегстве детей из спецучреждений.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве, из 67 самовольных уходов шесть совершили воспитанники подведомственных Минобразу учреждений.

- Самовольные уходы были совершены в период адаптации. Каждый такой случай анализировался психологами, рассмотрены обстоятельства произошедшего. Как правило, именно период адаптации является непростым для вновь прибывшего ребенка, речь идет и о выстраивании режима, и о налаживании контактов, круга общения. Поэтому руководством учреждений всегда принимаются меры психологического сопровождения таких воспитанников. Со всеми вновь прибывшими обучающимися проходит входное социально-психологическое тестирование. По итогам тестирования и с учетом медицинских показаний обучающихся разрабатываются индивидуальные планы психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья и поведении, а также рекомендации для педагогических сотрудников и родителей, – отметили в Минобразе.

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