В прокуратуре назвали причины побегов детей из приютов в Саратовской области

В Саратовской области 67 детей убежали из приютов и интернатов в 2020 году.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, в Хвалынском и Энгельсском районах число самовольных уходов выросло. Больше всего детей убежали в Балакове — 12 человек и Энгельсе — 15 человек.

В прокуратуре назвали причины побегов детей: склонность к бродяжничеству и свободной жизни, желание навестить родственников и друзей, нежелание учиться и соблюдать дисциплину.

- Фактов применения к несовершеннолетним недопустимых средств воспитания не установлено, объектами преступных посягательств подростки не являлись, — подчеркнули в прокуратуре.

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