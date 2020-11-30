В Саратове назначен новый глава комитета по образованию

Назначен новый глава комитета по образованию в администрации Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, им стала Татьяна Тынкова.
Ранее она работала в комитете по образованию Фрунзенского района, в том числе, руководила им.
- Татьяна Александровна имеет полный набор необходимых компетенций. Перед ней стоит задача — «вдохнуть» новую жизнь в возглавляемую сферу, — заявил замглавы администрации города по социальной сфере Александр Бурмак.
Напомним, ранее городским комитетом по образованию руководила Лариса Ревуцкая.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.