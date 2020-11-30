В Саратове назначен новый глава комитета по образованию

Назначен новый глава комитета по образованию в администрации Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, им стала Татьяна Тынкова.

Ранее она работала в комитете по образованию Фрунзенского района, в том числе, руководила им.

- Татьяна Александровна имеет полный набор необходимых компетенций. Перед ней стоит задача — «вдохнуть» новую жизнь в возглавляемую сферу, — заявил замглавы администрации города по социальной сфере Александр Бурмак.

Напомним, ранее городским комитетом по образованию руководила Лариса Ревуцкая.

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