Саратовский «Автодор» на выезде обыграл «Астану»

В рамках баскетбольной Единой Лиги ВТБ саратовский «Автодор» на выезде в Нур-Султане переиграл казахстанскую «Астану» -92:83 (19:29, 22:19, 25:11, 26:24).

Проигрывая по ходу матча 17 очков, «Автодор» смог не просто догнать соперника, отыграться, но и удержать победный счет.

Большую роль в победе «Автодора», кроме хорватского нападающего Желько Шакича, сыграл Никита Михайловский, который набрал 17 очков при пяти попаданиях из шести с игры, а также совершил пять подборов. В последней четверти матча «Автодор» вышел вперед и закрепил победный результат благодаря, главным образом, Евгению Минченко.

В «Автодоре»: самыми результативными стали Желько Шакич (20+11 подборов), Евгений Минченко (19), Нэйт Мэйсон (17+5 передач), Никита Михайловский (17+5 подборов).

Саратовская команда после 14 игр идет на седьмом месте в турнирной таблице. имея по семь проигрышей и побед.

Видео с сайта Единой лиги ВТБ.