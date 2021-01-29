В состав Саратова планируют принять еще 17 населенных пунктов

Саратов расширяет свои границы Фото: Екатерина Семенова

На 10 марта 2021 года назначены общественные слушания по присоединению к Саратову еще 17 населенных и ненаселенных пунктов и их территорий. Такое решение принято 29 января на заседании городской думы.

Сначала, 25 февраля, слушания пройдут на этих территориях, затем — в Саратове. Планируется, что к городу впоследствии присоединят Рыбушанское и Синеньское муниципальные образования Саратовского района

В их состав в общей сложности входят 17 поселков, деревень и сел, некоторые из которых уже нельзя назвать населенными — они обезлюдели.

Напомним, в конце 2020 года в состав Саратова уже включили несколько населенных пунктов Саратовского района, при этом жители и депутаты Александровского МО от вхождения в состав областного центра отказались.