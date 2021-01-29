Панков: Город начали чистить не с районов, откуда начинается Саратов

У мэрии Саратова скопились дворники

Ранее парламентарий говорил о необходимости начинать уборку города не с центральной части, а с районов города

Об этом депутат Государственной думы Николай Панков сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Наконец-то. Случилось то, что хотел. Правда, с точностью до наоборот. Город начали чистить не с районов, откуда начинается Саратов. А от здания мэрии. Говорил, просил городские службы вывозить снег сразу после снегопада. Говорил: мало дворников в желтых куртках. Мало спецтехники. Сегодня увидел целый рой, нагнанный к областной Думе и к окнам администрации города. Прямо напротив мэрии.

А не знают дворники и аж два начальника. По крайней мере, те два человека, что не работали. Просто руками водили — значит, руководители. Они все не знали, что окна и мэра Исаева, и Грачева выходят не туда. А на площадь Театральную. Говорил им (руководителям города) — начните уборку с тех районов, откуда начинается город, — пишет Николай Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.